 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi

2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım

Fenerbahçe, 3-1'lik Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a gönderme yaptı. Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı, ''Burası Beşiktaş'' paylaşımını alıntılayan sarı-lacivertliler, ''Orası Beşiktaş'' yanıtını verdi.

09.12.2023 - 21:25,  Güncelleme: 21:42
Abone Ol

Derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, mücadelenin hemen ardından sosyal medya hesabından ezeli rakibine gönderme yaptı.

GÖNDERME YAPTILAR

Sarı-lacivertliler, derbi galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı paylaşımı alıntıladı.

ORASI BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı, "Burası Beşiktaş" paylaşımına karşılık Fenerbahçe, "Orası Beşiktaş" cevabını verdi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;

Fenerbahçe'den derbi sonrası olay paylaşım
2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe\'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım - Son Dakika


21:25
2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
21:06
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti
20:48
Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi
20:28
Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı
20:05
Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi
19:38
Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
19:35
Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor
19:32
Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı

Son Dakika
21:25 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
21:06 MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti
20:48 Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi
20:28 Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı
20:05 Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi
19:38 Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
19:35 Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor
19:32 Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı
19:19 Derbi resmen golle başladı! Fenerbahçe'nin golcüsü yine iş başında
18:24 Derbiye gitmeyen Ali Koç, Hasan Arat'ı aradı: Başarılar dilerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2023 21:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement