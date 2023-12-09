Derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, mücadelenin hemen ardından sosyal medya hesabından ezeli rakibine gönderme yaptı.
Sarı-lacivertliler, derbi galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı paylaşımı alıntıladı.
Beşiktaş'ın maçtan önce yaptığı, "Burası Beşiktaş" paylaşımına karşılık Fenerbahçe, "Orası Beşiktaş" cevabını verdi.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;
Son Dakika › Spor › 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım - Son Dakika