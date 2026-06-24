Fenerbahçe'den Diego Carlos Açıklaması

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un 23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrollerine katılmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede, oyuncunun kendisine iletilen programa uygun şekilde sağlık kontrolünde yer almadığı belirtilirken, Diego Carlos ile temas kurma ve durumunu netleştirme girişimlerinin sürdüğü ifade edildi.

Sürecin Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in koordinasyonunda ve kulübün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edildiği kaydedildi. - İSTANBUL