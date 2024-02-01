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Fenerbahçe'den Emre Mor transferi: Sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Emre Mor transferi: Sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı

Fenerbahçe\'den Emre Mor transferi: Sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük\'e kiralandı

Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor'un sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu. Kulüp, 2023-2024 yapılanmasına devam ederken, futbolcu Emre Mor'un ligin geri kalan bölümünde Fatih Karagümrük kulübünde forma giyeceğini açıkladı.

01.02.2024 13:59
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Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor'un sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Emre Mor transferi: Sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Emre Mor transferi: Sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı - Son Dakika
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