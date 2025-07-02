Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir golcü transferi için daha harekete geçti.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Ligue 1 ekibi Nice'in formasını giyen Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için Fransız kulübüne 25 milyon euroluk bir teklif hazırladı.
Haberde, transferin henüz netlik kazanmadığı, Guessand'ın kariyer planlamasını aceleye getirmek istemediği ve bu nedenle Türkiye'den gelecek bir teklifi hemen kabul etmeyeceği belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında Brighton ve Roma'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki forvetin Nice ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Evann Guessand için dev teklif - Son Dakika
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