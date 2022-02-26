Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi

26.02.2022 19:03
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi

Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır."

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi - Son Dakika
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