Fenerbahçe\'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynanacak Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken bir eylemde bulundu.
Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde "Stop crimes against humanity." (İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun) yazılı tişörtlerle çıktı.
Fenerbahçe, bahse konu olan tişörtlerle ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklamada da bulundu. Yapılan açıklamada, "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: "Stop crimes against humanity." Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder." ifadeleri kullanıldı.
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