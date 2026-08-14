Fenerbahçe\'den Fred\'e Veda

Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilip kulüpten ayrılan Brezilyalı futbolcu Fred için veda paylaşımı yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos" ifadelerine yer verildi.