Ezeli rakipler birbirine girdi! Fenerbahçe\'den Dursun Özbek\'e suç duyurusu

Spor

NE OLMUŞTU?

Özbek önceki gün sponsor anlaşması için yapılan basın toplantısında "Bir tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın bir proje olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Başkanlarının özellikle bir proje olduğunu söylemiştim. Bunda hâlâ ısrarlıyım. Proje olma hüviyetini hâlâ sürdürüyorlar. Cinayet mahaline ilk olarak katil gelir. Bunu yorumlamanız lazım. Google'a girin bakın. Kimseyi itham etmek istemiyorum. Ananas, tespih, şike, halı sahada dostluk maçları yazın Google'a, bakın ne çıkıyor karşınıza. Sanki bunları biz yapmışız gibi Hacivat - Karagöz perdesinde bir sürü şey söylüyorlar. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın." ifadelerini kullanmıştı.