Fenerbahçe'den Galatasaray ile Hakem Değerlendirmesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Galatasaray ile Hakem Değerlendirmesi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının yabancı hakemlerce inceleneceğini açıkladı.

07.11.2024 01:16
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda yeni bir açıklamada bulundu.

Ilıcalı, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun bu konudaki açıklamasına yönelik paylaşımında, şu görüşlere yer verdi:

"(Maçlar ve pozisyonlar incelensin) çağrısını canlı yayında, milyonların önünde kendisi yaptı. Resmi açıklama yaparak bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk. Resmi açıklamamız üzerine kendisi beni bizzat arayarak kabul ettiklerini söyledi. Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık. Bu konuşmalardan 2 hafta sonra kendilerine ulaşarak pozisyon incelemek üzere İngiltere'den bir hakem getireceğimizi söyledik. Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi, kabul ettik. Markus Merk ile görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti, kabul ettik. Özetle; milyonların önünde ilk çağrıyı yaptılar, kabul ettik, görüşmeler yaptık, isimleri ve tarihleri belirledik. Bu konuda anlaşma sağladığımızı dile getirdim. Tüm adımlar bu şekildeyken atılan bu tweet, spor tarihimize iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Fenerbahçe TV'de tüm detayları anlatacağım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray ile Hakem Değerlendirmesi - Son Dakika

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