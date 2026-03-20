Fenerbahçe\'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Real Betis, sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. La Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Betis, 4-0'lık skorla kazandı.

AMRABAT HARİKA GOLLE TAKIMINA TURU GETİRDİ

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Aitor Ruibal, 45+1'de Sofyan Amrabat, 53. dakikada Juan Hernandez ve 66. dakikada Antony kaydetti. Fenerbahçe'den kiralık olarak sezon başında Real Betis'e imza atan Faslı oyuncu Amrabat'ın yaklaşık 35 metreden attığı harika gol geceye damga vuran anlardan biri oldu.

REAL BETİS ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Real Betis, ilk maçı kaybetmesine rağmen iki maç sonunda rakibine 4-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Panathinaikos ise Avrupa'ya veda etti. Real Betis, çeyrek finalde Braga ile karşı karşıya gelecek.