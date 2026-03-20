Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi

20.03.2026 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Betis UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Panathinaikos'u 4-0 yendi. İki maç sonunda toplam skorda 4-1 üstün olan Real Betis, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Sofyan Amrabat'ın golü damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Real Betis, sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. La Cartuja Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Betis, 4-0'lık skorla kazandı.

AMRABAT HARİKA GOLLE TAKIMINA TURU GETİRDİ

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Aitor Ruibal, 45+1'de Sofyan Amrabat, 53. dakikada Juan Hernandez ve 66. dakikada Antony kaydetti. Fenerbahçe'den kiralık olarak sezon başında Real Betis'e imza atan Faslı oyuncu Amrabat'ın yaklaşık 35 metreden attığı harika gol geceye damga vuran anlardan biri oldu.

REAL BETİS ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Real Betis, ilk maçı kaybetmesine rağmen iki maç sonunda rakibine 4-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Panathinaikos ise Avrupa'ya veda etti. Real Betis, çeyrek finalde Braga ile karşı karşıya gelecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 159756Sr 159756Sr:
    iyi topçu taraftarımız sabretse verim alabilirdik bence şu anki kanteden daha iyi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 01:04:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.