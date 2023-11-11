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Fenerbahçe'den gitti, kendini buldu! Bruma yıllar sonra milli takıma yeniden seçildi - Son Dakika

Fenerbahçe'den gitti, kendini buldu! Bruma yıllar sonra milli takıma yeniden seçildi

Fenerbahçe\'den gitti, kendini buldu! Bruma yıllar sonra milli takıma yeniden seçildi
11.11.2023 10:52  - Güncelleme: 10:56

EURO 2024 Elemeleri'nde Lihtenştayn ve İzlanda ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Bruma'yı 4 yıl sonra yeniden aday kadroya dahil etti.

Son olarak 14 Kasım 2019'da Portekiz Milli Takımı'na çağrılan Bruma, yeniden milli takıma seçilmenin gururunu yaşadı. Fenerbahçe'den transfer olduğu Braga'daki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in EURO 2024 Elemeleri'nde Lihtenştayn ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosunda olacak.

TAKIM ARKADAŞLARI TEBRİK ETTİ

Portekiz Milli Takımı'na davet aldığını televizyondan öğrenen Bruma'nın o anları Braga'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Oldukça mutlu olduğu görülen futbolcuyu takım arkadaşları tek tek tebrik etti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den gitti, kendini buldu! Bruma yıllar sonra milli takıma yeniden seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den gitti, kendini buldu! Bruma yıllar sonra milli takıma yeniden seçildi - Son Dakika
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