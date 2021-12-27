Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının golsüz geçtiği dakikalarda Kayseri'de gol sağanağı yaşandı.
Kayserispor, güçlü rakibi karşısında 23 dakikada skoru 3-0 yaptı. 9'da Gavranovic perdeyi açtı, ardından Thiam'la şova başladı.
Thiam, 17. dakikada taç çizgisi yanından Gavranovic'e adrese teslim pas gönderdi. Gavranovic, çok şık bitirdi. 6 dakika sonra bu kez Thiam sahne aldı. Gavranovic'in pasında orta açması beklenen Thiam, tek dokunuşuyla plase yaptı, kaleci çaresiz kaldı. Thiam'ın performansı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlara iç çektirdi.
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