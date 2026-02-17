Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den Guirassy hamlesi
17.02.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'den Guirassy hamlesi
Haber Videosu

Yaz transfer döneminde santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un yıldız ismi Serhou Guirassy için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Alman temsilcisiyle ilk teması kurdu.

Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna santrfor takviyesi yapmadı ve bunu sezon sonuna bıraktı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezondaki forveti için çalışmalara şimdiden başladı.

HEDEFTEKİ İSİM GUIRASSY

Hedefteki ismin Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı.

İLK TEMAS KURULDU

29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe, yönetimi Alman temsilcisiyle ilk temasını gerçekleştirdi.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre de; Dortmund, yaz aylarında oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Guirassy'nin sözleşme fesih bedelinin 50 milyon euro olduğuna değinen Almanlar, haberlerinde şu

ifadelere yer verdi: "Serbest kalma maddesinin ödenmesi olası gözükmüyor. Dortmund, bu bedele yakın bir fiyatı kabul edecek. Serhou Guirassy ile ilgilenen kulüpler var. Bunlardan biri de Fenerbahçe."

15 GOLÜ VAR

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 15 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:19:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.