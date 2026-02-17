Fenerbahçe\'den Guirassy hamlesi

Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna santrfor takviyesi yapmadı ve bunu sezon sonuna bıraktı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezondaki forveti için çalışmalara şimdiden başladı.

HEDEFTEKİ İSİM GUIRASSY

Hedefteki ismin Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı.

İLK TEMAS KURULDU

29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe, yönetimi Alman temsilcisiyle ilk temasını gerçekleştirdi.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre de; Dortmund, yaz aylarında oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Guirassy'nin sözleşme fesih bedelinin 50 milyon euro olduğuna değinen Almanlar, haberlerinde şu

ifadelere yer verdi: "Serbest kalma maddesinin ödenmesi olası gözükmüyor. Dortmund, bu bedele yakın bir fiyatı kabul edecek. Serhou Guirassy ile ilgilenen kulüpler var. Bunlardan biri de Fenerbahçe."

15 GOLÜ VAR

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 15 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.