Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamada bulundu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Kaynak: DHA
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