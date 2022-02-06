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Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması

06.02.2022 12:38
Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


- İstanbul
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Başakşehir, Darbe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması - Son Dakika Spor


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