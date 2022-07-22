Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme! - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme!

22.07.2022 01:02

Ali Koç'un, geçtiğimiz günlerde Abdülkerim Bardakçı için "Özel uçak gönderelim" dediği öne sürülmüştü. Galatasaray bunun üzerine Abdülkerim Bardakçı için yayınladığı klipte kağıttan uçak yaparak gönderme yaptı. Joao Pedro transferini açıklayan Fenerbahçe ise uçak olayının intikamını hazırladığı video ile aldı.

Süper Lig'de yabancı sınırlaması getirilmesinin ardından kulüpler arasında Türk futbolcular için yarış başladı. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'a imza atması futbol camiasında çok konuşuldu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ" VURGUSU

Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakçı için özel bir video klip hazırlayan sarı kırmızılılar, sosyal medya paylaşımında "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Abdülkerim Bardakçı!" ifadelerine yer verdi.

KAĞITTAN UÇAK YAPMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan görüntülerde Abdülkerim Bardakçı'nın kağıttan uçak yapması dikkat çekti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Abdülkerim Bardakçı için geçtiğimiz günlerde "Özel uçak gönderelim" dediği iddia edilmişti. Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT

Galatasaray'ın bu videosuna Fenerbahçe cephesinden de çok konuşulacak bir yanıt geldi. Taraftarların dört gözle beklediği Joao Pedro'yu açıklayan Fenerbahçe, futbolcu için de klip hazırladı. Klipte Pedro'nun kağıttan uçağı ezdiği görülüyor. Bu da Galatasaray'a yanıt olarak algılandı.

YORUMLAR
500
Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme! - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 01:05:39. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement