Fenerbahçe\'den kovulan Jhon Duran\'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran, yeni takımı Zenit'te ilk resmi lig maçına çıktı. Ancak Kolombiyalı forvetin performansı Rusya'da gündem oldu.

61 DAKİKADA SINIRLI ETKİ

Zenit'in Kaliningrad'ı konuk ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 61 dakika sahada kaldı. Duran, maç boyunca yalnızca 1 şut çekti ve 0.05 gol beklentisiyle oynadı.

Topla sadece 14 kez buluşan genç forvet, bu alanda takımında en düşük istatistiğe sahip isim oldu. Girdiği 9 ikili mücadelenin yalnızca 2'sini kazanan Duran, hava toplarında da 4 denemenin 3'ünde başarısız kaldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Zenit taraftarları, büyük beklentilerle transfer edilen oyuncunun ilk lig performansına tepki gösterdi. Duran'ın, kısa süre önce oynadığı hazırlık maçında yaptığı sert müdahale de eleştiri konusu olmuştu.