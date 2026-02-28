Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe\'den kovulan Jhon Duran\'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
28.02.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jhon Duran'ın Zenit'teki ilk resmi maçı, Rusya'da gündem oldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, 61 dakikalık oyun süresince sınırlı etki yaratabildi. Duran, maç boyunca yalnızca bir şut çekti ve 0.05 gol beklentisiyle oynadı. Zenit taraftarları, Duran'ın ilk lig performansına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran, yeni takımı Zenit'te ilk resmi lig maçına çıktı. Ancak Kolombiyalı forvetin performansı Rusya'da gündem oldu.

61 DAKİKADA SINIRLI ETKİ

Zenit'in Kaliningrad'ı konuk ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 61 dakika sahada kaldı. Duran, maç boyunca yalnızca 1 şut çekti ve 0.05 gol beklentisiyle oynadı.

Topla sadece 14 kez buluşan genç forvet, bu alanda takımında en düşük istatistiğe sahip isim oldu. Girdiği 9 ikili mücadelenin yalnızca 2'sini kazanan Duran, hava toplarında da 4 denemenin 3'ünde başarısız kaldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Zenit taraftarları, büyük beklentilerle transfer edilen oyuncunun ilk lig performansına tepki gösterdi. Duran'ın, kısa süre önce oynadığı hazırlık maçında yaptığı sert müdahale de eleştiri konusu olmuştu.

Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 535353 535353:
    mansete bak i%u00e7eri%u011fe bak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Arda Güler’e özel pasta: Üzerindeki not bomba Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

10:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
09:02
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 10:41:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.