Fenerbahçe\'den Kuşadası Belediye Başkanı\'na Teşekkür

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, uşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür mektubu yazdı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kaleme aldığı bir mektup ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, 25 Mayıs'ta Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi final maçında Monaco'yu yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmayı, kurduğu dev ekranlar aracılığıyla kent sakinleri ile buluşturan Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel'e gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Elde ettiğimiz tarihi Avrupa şampiyonluğu, yalnızca kulübümüzün değil, tüm ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Bu büyük zaferin sevincini sporseverle buluşturmak adına gösterdiğiniz iş birliği, vizyon ve katkı için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerin öncülüğünde kurulan dev ekranlarla halkımızın bir araya gelerek tek yürek halinde Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda Fenerbahçemize destek vermesi, sporun birleştirici gücünü ve milletçe yasadığımız coşkuyu en güzel şekilde yansıtmıştır. Bu organizasyon sayesinde, tribünlerden tasan heyecan meydanlara, caddelere ve kalplere taşınmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sporu yaygınlaştırmak, sevgiyle buluşturmak ve her yastan bireyin hayatında yer almasını sağlamak en büyük misyonlarımızdan biridir. Bu doğrultuda sergilediğiniz destek, kulübümüz için son derece kıymetli ve anlamlıdır. Sinerji ve paylaştığınız bu gurur tablosu için bir kez daha teşekkür ediyor; is birliğimizin ve spora olan ortak katkılarımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz." - AYDIN