Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım - Son Dakika
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Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım

Fenerbahçe\'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım

Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, maç sonu paylaşımında hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, ilk yarı sonucunda da Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı beklediği pozisyonu kullanmıştı.

26.04.2025 21:32
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yendi. Sarı lacivertliler maç sonu paylaşımında karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nu ve VAR kararlarına tepki gösterdiği bir kolaj kullandı.

FENERBAHÇE'DEN OLAY MAÇ SONUCU PAYLAŞIMI

Sarı lacivertliler, penaltı bekledikleri pozisyonların ve En-Nesyri'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün yer aldığı paylaşımına "Gaziantep'te 3 puanı 3 golle alıyoruz!" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım

İLK YARIDA DA BENZER BİR PAYLAŞIM YAPTILAR

Fenerbahçe ayrıca, 1-0 geride ilk yarı sonucunu da Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile paylaşmıştı. Sarı-lacivertlileri takımın bu paylaşımları, kısa sürede taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte devre arasındaki o paylaşım;

Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım
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Direnç Tonusluoğlu, Gaziantep FK, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Erol AY:
    Bedava kazandığınız maçları hatırlayın. 101 -1 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    Hakemle kazanıyosunuz ve buna rağmen gerçekten çok arsızsınız... TFF den memnun değilsen İSTİFA desene! tabi ne istediyseniz yaptı... kırmızı görmezsin, rakiplerin penaltı kazanamaz işine geliyor... BEŞİKTAŞ düşmanına istifa demedikçe yalnız kalmaya mahkumsun, sıkışınca bize yanlamayı biliyosunuz... 87 3 Yanıtla
  • Semih:
    Hakem desteği olmasa, sponsor takımların yedeklerle çıkmasa, kaleciler topları tesadüfen ellerinden kaçırmasa küme düşücen be! Ligi büyük takımlar ve şerefli şehir takımlarıyla kursak sonuncu oluyosunuz, ligin tepesindeki takımlara karşı hep mağlubiyet aldınız. Şu an 10. sıranın altında olmalıydınız adil bi düzende. Şampiyonlar ligi Beşiktaş'ın hakkıydı 64 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    bu çizgiyi gs maçında da çekseydiniz ya denyolar 38 2 Yanıtla
  • 6490203:
    tamam sonra aldınız penaltıyı, Fenerbahçe galibiyet=penaltı 37 2 Yanıtla
  • Semih:
    ilk maçta Antep'in 3 net penaltısı verilmedi (Becao çelme ve rakip forma çıkarma, İsmail itme ve iki kez basma, Osayi el smacı) ve FBnin golü öncesi de ayağa basmaya faul iptal olmalı dediler hakem yorumcuları. Şu tek maçtaki olaylar bile sruşturma sebebi! Sürekli FB lehine ofsayttan goller, uydurma penaltılar veya rakibe verilmeyen penaltılar, çıkan kırmızılar! YAPI laşma bu! Her türlü oku yiyorlar ama çamuru hep başkalarına atıyolar :) 28 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    trabzonluyum ama pozisyonlar da gercekden değişik işler var. 0 15 Yanıtla
  • Demir Demirkan:
    Yapı Tekrar Pozisyona Girdi Galiba ?? 12 1 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    hala algı peşindesiniz yazıklar olsun Fenerbahçe taraftarı sizi istemiyor Mourinhonuda al git takımı ne hale getirdiniz istifa yada YİYİYORSA erken seçime GİDİN BİLAL KUTLUALP ADAYIM DEDİ ÇIKIN KARŞISINA YÜREĞİNİZ VARSA 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Özkan Sümer: "FB haksızlığı hak olarak kabullenmiş bir kulüptür." Adalet değil Ayrıcalık ister 7 0 Yanıtla
  • mehmet:
    Galatasaray'ın Beşiktaş Trabzon-göztepe Samsun Eyüpspor maçlarındaki şiaibeli hakem kararları olmasaydı şu an Fenerbahçe şampiyondu inkar edenin de AK 0 5 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Taraf olmadan gördüğünüzü çalın başka bir şey isteyen yok sizden. Penaltı olduğunu evde izlerken bizler görüyoruz saha içinde görmeyen o gözleriniz hadi onu da geçtim varda oturan gözler onlar nasıl gördüğü halde hakemi uyarmıyor. Ondan sonra da yöneticiler çıkıp konuşunca da futbolun itibarını zedeleyen açıklamalar diye basıyorsunuz cezayı. Size kim ceza verecek peki. 2 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gözünüzle bakarsanız net olarak görürsünüz, ama göz dışında gören başka organlarınız varsa birşey diyemem. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım - Son Dakika
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