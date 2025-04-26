Fenerbahçe\'den maç biter bitmez olay yaratacak paylaşım

ferudun ozmen:

Taraf olmadan gördüğünüzü çalın başka bir şey isteyen yok sizden. Penaltı olduğunu evde izlerken bizler görüyoruz saha içinde görmeyen o gözleriniz hadi onu da geçtim varda oturan gözler onlar nasıl gördüğü halde hakemi uyarmıyor. Ondan sonra da yöneticiler çıkıp konuşunca da futbolun itibarını zedeleyen açıklamalar diye basıyorsunuz cezayı. Size kim ceza verecek peki.