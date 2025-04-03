Fenerbahçe'den Mourinho-Buruk Açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Mourinho-Buruk Açıklaması

Fenerbahçe, Mourinho'ya tahrik eden Okan Buruk'u eleştirerek açıklama yaptı.

03.04.2025 23:46
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Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından teknik direktörler Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesiyle hakemlerle görüşme halindeki teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır. Teknik direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta 'kurşun yemiş' refleksiyle profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir. Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur. Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır. Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Mourinho-Buruk Açıklaması - Son Dakika

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