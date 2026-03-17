Fenerbahçe'den Mücadele Vurgusu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcuların ve teknik heyetin Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camianın 'bitti' denilen yerden geri dönen bir camia olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Saran, "Vazgeçmek yok. Vazgeçme gibi bir şansımız yok. Taraftarımızın, Fenerbahçelilerin hayal kırıklığı var, anlıyorum. Dediğim gibi pes etme lüksümüz yok. Oyuncularımız ve hocamız da iki kupada sonuna kadar mücadele edecek. Onların arkasındayız. Bu vesile ile bu soğuk havada gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra da taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde bizi destekleyecek. Hepinize hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL