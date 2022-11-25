Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için İngiltere devi serveti gözden çıkardı - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için İngiltere devi serveti gözden çıkardı

25.11.2022 11:14

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae için dünya devleri sıraya girdi. Manchester United'ın Güney Koreli savunmacı için Napoli'ye 100 milyon sterlinlik teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay ile golsüz berabere kalan Güney Kore'de Kim Min-Jae performansıyla büyük beğeni topladı. Napoli forması giyen yıldız savunmacı için Manchester United dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

100 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARDILAR

Liverpool'un eski yıldızı Danny Murphy, BBC Sport'ta Güney Kore-Uruguay maçını yorumlarken Kim Min-Jae'ye ayrı parantez açtı. Canlı yayında konuşan Murphy, Manchester United'ın Güney Koreli savunmacı için 100 milyon sterlini gözden çıkardığını belirtti.

"BU SEZON SANSASYONEL İŞLER YAPIYOR"

Murphy açıklamasında, "Performansları çok iyiydi. Biriyle konuşuyordum, Manchester United'ın onun peşinde olduğunu ve 100 milyon sterlinden bahsettiklerini söyledi. İşte bu kadar hızlı büyüyebilirsin. Napoli bu sezon sansasyonel işler yapıyor. O da en başta." ifadelerini kullandı.

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Kim Min-Jae, Napoli, Spor, Son Dakika

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