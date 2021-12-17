Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu

2021/2022 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde yolların ayrılacağı futbolcular netleşmeye başladı.

NOVAK VE MEYER TOPUN AĞZINDA

A Spor'un haberine göre, Devre arasında takıma en az 2-3 takviye planlayan Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre bu isimlerin başında Max Meyer ile Filip Novak'ın geldiği belirtiliyor.

PELKAS'A İTALTA VE RUSYA'DAN TEKLİF VAR

Pereira'nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan ve performansı geçen sezona göre büyük düşüş yaşayan Dimitris Pelkas için de gelen tekliflerin değerlendirilebileceği ifade edildi. Yunan oyuncuya, Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi. Pelkas bu sezon 13 karşılaşmada görev alırken bu karşılaşmalarda 471 dakika süre alabildi.