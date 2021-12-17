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Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu

17.12.2021 20:00
Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de kıyım başlıyor. Sarı-lacivertlilerde Max Meyer ve Filip Novak'ın takımdan ayrılması beklenirken, Pelkas için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

2021/2022 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde yolların ayrılacağı futbolcular netleşmeye başladı.

NOVAK VE MEYER TOPUN AĞZINDA

A Spor'un haberine göre, Devre arasında takıma en az 2-3 takviye planlayan Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre bu isimlerin başında Max Meyer ile Filip Novak'ın geldiği belirtiliyor.

PELKAS'A İTALTA VE RUSYA'DAN TEKLİF VAR

Pereira'nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan ve performansı geçen sezona göre büyük düşüş yaşayan Dimitris Pelkas için de gelen tekliflerin değerlendirilebileceği ifade edildi. Yunan oyuncuya, Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi. Pelkas bu sezon 13 karşılaşmada görev alırken bu karşılaşmalarda 471 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Max Meyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu - Son Dakika
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