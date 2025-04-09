Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle

Fenerbahçe\'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle

Fenerbahçe yönetiminden, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyebilmek adına kalan 8 hafta için dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, her maçın önemini göz önünde bulundurarak futbolcuların galibiyet primlerini arttırma kararı aldı. Bunun yanı sıra moral etkinlikleri de düzenlenecek.

09.04.2025 17:18
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Ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de yönetim, şampiyonluk hasretini sona erdirmek için önemli bir hamle yaptı.

EKSTRA PRİM VERİLECEK

Fenerbahçe Yönetimi, şampiyonluk yolunda her maçın önemini göz önünde bulundurarak futbolcuların galibiyet primlerini arttırma kararı aldı. Bu karar, oyuncuların hem sahada daha fazla mücadele etmelerini sağlamak hem de şampiyonluk yolunda tek bir adım daha atılmasını teşvik etmek için alındı.

MOTİVASYON ETKİNLİKLERİ DE DÜZENLENECEK

Yönetim, sadece prim artışıyla değil, takımın moralini artırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi de planlıyor. Yemek organizasyonları ve motivasyon etkinlikleriyle futbolcuların kaynaşması sağlanacak, takım içindeki birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilecek. Ayrıca, yönetim kurulu ve futbolcular arasında daha yakın bir iletişim kurulması hedefleniyor.

ZİRVEDEKİ SON DURUM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala oynadığı 28 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlarla topladığı 68 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • rıfat eren:
    parayla şampiyonluk olsaydı Ali koç her sene olurdu ruh önemli o ruh da sizde yok kabullenin artık kötü camia 11 7 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Yine olmayacak 8 4 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Gs maçına 2 milyon € verdin sonuç ortada para değil mücadele kazandırır.. tek bir puan kaybında hem yönetim hem teknik heyet bavulları hazırlayın 5 2 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    parayı veren düdüğü çalacak mı bakalım 4 2 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    çok büyük hamle yapmış bravo sende bunu haber diye burda paylaşmışın sanki trolyonlar kazanan topçulara üç kuruş fazla verince şampiyonmu olacaklar tabi tabi 1 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    gs kalan 8 maçın 7 sini yenerse fb 8 ini yensede şampiyon oluyor. prim olarak dağıtsan ne olacak =)=) bu arada fb hep küme düşmemeye çalışan takımlarla oynayacak. fb için çok sıkıntı 0 0 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Anlam siz çünkü zaten amuduyla alıyor lar adam olsalardı şerefiyle oynamaları gerek yanlış uygulama ruh lazım para değil oda yok olsaydı gerekeni yaparlardı 0 0 Yanıtla
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