Fenerbahçe'den Samsunspor'a 2-0 zafer - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Samsunspor'a 2-0 zafer

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İsmail Kartal, Samsunspor'a karşı daha farklı kazanabileceklerini belirtti; transfer çalışmaları sürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabileceklerini söyledi.

Kartal, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un iyi ve koşan bir takım olduğunu dile getirdi.

Samsunspor'un bir oyun felsefesi olduğunu anlatan Kartal, "Samsunspor takımını iyi analiz ettik. İyi bir takım, koşan bir takım, hücumsal anlamda maç kazanmak için üretmeye çalışan bir takım. Bir oyun felsefeleri var. Bunları da tespit ettik. Bizim de bir oyun sergilememiz gerekiyordu, bir strateji geliştirmemiz gerekiyordu. Bunları gayet iyi yaptık. İlk devre golü bulduk ama çok daha fazla gol atabilirdik. Ceza sahasında bazı pozisyonlarda çoğalamadığımız için yeterince gol bulamadık. Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik." ifadesini kullandı.

İkinci yarının başında Oğuz'un hızından ve dribblinginden faydalanarak ikinci golü bulduklarına işaret eden Kartal, "İkinci golü bulduktan sonra da birazcık daha oyunu rölantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye, atabilirsek üçü, dördü atmak için oynadık. Sonuçta Samsunspor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kartal, takımın her geçen gün oyun felsefesini benimsediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini... Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor hem oyuncular gelişiyor. Bu oyuna adapte olmaya başladılar. Bu da bizi memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimi kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyor. Sonuçta Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Ama sonuçta kazandığımız için mutluyum."

Transfer konusunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Kartal, "Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Samsunspor'a 2-0 zafer - Son Dakika

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