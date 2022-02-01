Fenerbahçe, Alanyaspor'un 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için resmi temasları kurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Efecan transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile buluştu. Mukavelesi sezon sonu bitecek Efecan için Alanya'nın kolaylık yapması bekleniyor.
Alanyaspor'un hocası Farioli, Efecan transferi hakkında yorumda bulundu. TRT Spor'a konuşan Farioli, "Efecan'ı soyunma odasına kilitleyeceğim" dedi. Efecan bu sezon 21 maçta 2 gol ve 9 asist üretti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu - Son Dakika Spor