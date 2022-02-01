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Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu - Son Dakika

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu

01.02.2022 13:31
Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir araya geldi. İki kulüp, Efecan Karaca transferini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor'un 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için resmi temasları kurdu.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile resmen masaya oturdu

ÇAVUŞOĞLU İLE BULUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Efecan transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile buluştu. Mukavelesi sezon sonu bitecek Efecan için Alanya'nın kolaylık yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile resmen masaya oturdu

ODAYA KİLİTLEYECEĞİM

Alanyaspor'un hocası Farioli, Efecan transferi hakkında yorumda bulundu. TRT Spor'a konuşan Farioli, "Efecan'ı soyunma odasına kilitleyeceğim" dedi. Efecan bu sezon 21 maçta 2 gol ve 9 asist üretti.

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Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu - Son Dakika
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