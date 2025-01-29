Fener'e 20'lik süper yetenek! Transferi sessiz sedasız bitirdiler - Son Dakika
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Spor

Fener'e 20'lik süper yetenek! Transferi sessiz sedasız bitirdiler

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Fenerbahçe, transferde sürpriz bir hamle yaptı ve Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı. Mimovic, bir süre önce Saint Etienne ile anlaşmıştı ancak Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı ve Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih etti.

29.01.2025 15:58
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Son olarak kadrosuna Anderson Talisca'yı katarak taraftarların gönlünde taht kuran Süper Lig devi Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Mimovic'in transferi için anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı. Sırp basınında yer alan haberde, Kızılyıldız'ın bir süre önce 5.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus karşılığı Saint Etienne ile anlaştığı ancak Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

Son 2 sezondur Kızılyıldız'ın as sağ beki olanı Mimovic, 33 resmi maçta oynadı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı. Mimovic, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta oynadı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer
Fenerbahçe'den sürpriz transfer
Fener\'e 20\'lik süper yetenek! Transferi sessiz sedasız bitirdiler

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Saint Etienne, Dusan Tadic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'e 20'lik süper yetenek! Transferi sessiz sedasız bitirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selim Yavuz:
    Dünyaları aldınız kardeşim yeter artık yaaaaağ Takımda ruh yok onu nasıl satın alacaksınız Biraz yerli Biraz milli olun artık ınnn 19 12 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    GELDİĞİ GİBİ SESSİZ SEDASIZ GİDER 2. SEZONU GÖRNEZ 17 10 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Fazlalıkları kuçüktasa yollayın. Büyük takımlarda oynamanın değerini bilemeyenler orada ezikliği küçüklüğü görsün burnu sürtsün 20 3 Yanıtla
    Nafi aydoğan:
    sen öyle san şuan cenk tosun talişka Baçşuai bunlar bizim kullanıp o dediğin küççücük takımlardalar hhah 0 0
  • Ankaragüçlüyüz:
    cimbomlular kıskanmış :D bizden size kıyak, bizim stoper Mert Çetin taş gibi gidin isteyin. 5 milyon euroya bırakır bizimkiler, gs küçük yöneticileri inşallah pazarlık yaparsa 10 milyon euroya anlaşırız :D:D:D:D:D Fenerbahçe duyup da elinize şey elinizden almadan anlaşalım hemen :) 7 9 Yanıtla
  • Engin Engo:
    her transfer süperstar =) 5 2 Yanıtla
  • MehmetGKGM null:
    sonuç nedir. yine 2.lik... bu cendereden çıkamazlar. 1 3 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    iyi bişey olsalar acun fenere kaptırırmı kendi küme düşüyor 1 2 Yanıtla
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