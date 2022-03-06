Fenerbahçe'den tepki - Son Dakika

Trabzonspor maçının 14'üncü dakikasında Zorbay Küçük'ün, İrfan Can Kahveci'nin Siopis'in ayağına basması sonucunda VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemesi ve İrfan Can'a kırmızı kart göstermesinin ardından Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17'nci dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"