Fenerbahçe'den tepki - Son Dakika
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Fenerbahçe'den tepki

06.03.2022 20:15
Fenerbahçe'den tepki

Trabzonspor maçının 14'üncü dakikasında Zorbay Küçük'ün, İrfan Can Kahveci'nin Siopis'in ayağına basması sonucunda VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemesi ve İrfan Can'a kırmızı kart göstermesinin ardından Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı.

Trabzonspor maçının 14'üncü dakikasında Zorbay Küçük'ün, İrfan Can Kahveci'nin Siopis'in ayağına basması sonucunda VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemesi ve İrfan Can'a kırmızı kart göstermesinin ardından Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17'nci dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"


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İrfan Can Kahveci, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den tepki - Son Dakika


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