Fenerbahçe'den TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'ye eleştiri - Son Dakika
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Fenerbahçe'den TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'ye eleştiri

06.06.2022 20:51
Fenerbahçe'den TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'ye eleştiri

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'nin sözlerine yönelik eleştiride bulunarak açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'nin sözlerine yönelik eleştiride bulunarak açıklama yayımladı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin, başkan seçilmiş gibi bir eda ile yaptığı basın açıklamasına istinaden; Öncelikle net ve sarih bir şekilde bilinmesini isteriz ki kulübümüzün Türk Futbolunda hain FETÖ mevcudiyetine karşı göstermiş olduğu hassasiyet tüm ülkemizin malumudur. Zira, kulübümüz, 3 Temmuz 2011'de hain FETÖ'nün saldırısına uğramış, hem sportif hem de mali açından telafisi mümkün olmayan zararlara uğramıştır. Bu örgütün tüm şiddetli saldırılarına rağmen verdiği asil mücadele ile Kulübümüz hem tarihe geçmiş hem de devletimizin takdirlerine layık olmuştur.

Hal böyle iken bizim sorunumuz kişilerle değil, tamamen ilkesel bazda ve geçmişte yaşananlardan edindiğimiz tecrübelerden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Türk futbolunda adil rekabet adına risk teşkil edebilecek mevzularda geçmişte olduğu gibi bugün de sessiz kalmamız beklenmemelidir.

Bu inanç ve anlayışla şu soruları kamuoyunun dikkatine getirmek isteriz:

1- Kamunun herhangi bir pozisyonuna görev ataması yapılırken ilgili kişi ve aile mensupları dahil olmak üzere son derece detaylı bir geçmiş taraması yapılmaktadır. Söz konusu Türk futbolu olduğunda bu yönde bir hassasiyetin gösterilmemesi makul müdür?

2- FETÖ'den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın bir aile ferdinin TFF Başkanı olmasının oluşturacağı soru işaretleri, göz ardı edilebilecek bir unsur mudur?

3- Hal böyleyken TFF Başkanlığı görevine seçilmeniz halinde bu hususun suistimal edilerek size karşı kullanılması durumunda adil, şeffaf ve her kulübe eşit mesafede durma prensiplerini uygulamanız risk altında olmayacak mıdır?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tamamen güven erozyonu yaşanmış olan futbol ikliminde adil rekabet şartlarını olumsuz etkileyecek en ufak bir tartışmalı ortama tahammülümüzün olmadığını vurgulamak isteriz. Son olarak bugünkü açıklamasının bir bölümünde 'TFF'ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası olabilir' diyen Mehmet Büyükekşi'ye;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu ve TFF odağındaki yaklaşımımızın; "hiçbir şart altında kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık gösterilmemesi, her kulübe eşit mesafede durulması" olduğunu, kısa bir medya taraması ile görebileceğini vurgulamak isteriz. Eğer bu açıklamamıza yanıt verilecek ise bunun yukarıda sorduğumuz sorulara da cevap olacak nitelikte bir açıklama olmasını önemle rica ederiz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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