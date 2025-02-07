Fenerbahçe'den UEFA Listesi Güncellemesi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca ile Filip Kostic'i yazdırdı.

Kulüpten alınan bilgiye göre "Kupa 2"de yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, UEFA listesini güncelledi.

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile takımdan ayrılan Samet Akaydın'ı listeden çıkardı. Listeye 3 futbolcu ekleme hakkı, yeni transferler Skriniar ve Talisca ile sezon başında kadroya yazılmayan Kostic'ten yana kullanıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında sakatlanan yeni transferlerden Diego Carlos listede kendisine yer bulamadı. Süper Lig'de de lisansı çıkarılması planlanmayan yeni transfer Ognjen Mimovic de listeye giremedi.

Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın'ın da isimleri bulunmuyordu.