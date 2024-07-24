Fenerbahçe\'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Kanarya, kazanılan bu 3 puanla UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli bir katkıda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN ÜLKE PUANINA KRİTİK KATKI

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile 9. sıra için yarışıyor. İki ülke arasındaki puanlar birbirine oldukça yakın. Durum böyleyken Çekya ekibi Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Shamrock'u 2-0 mağlup ederek ülke puanını 33 bin 750 puana yükseltti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de İsviçre ekibi Lugano karşısında deplasmanda aldığı galibiyet UEFA ülke puanına 0.200'lük katkı getirdi. Böylelikle Türkiye'nin puanı 33.800 oldu ve 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

7- Portekiz | 48.416 puan

8- Belçika | 42.400 puan

9- TÜRKİYE | 33.800 puan

10- Çekya | 33.750 puan

11- İsrail | 28.750 puan