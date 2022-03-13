Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi - Son Dakika

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig2in 29. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-2 kazandı.

ARDA GÜLER YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 26. dakikada Rossi'yle 1-0 öne geçti. İkinci yarı sarı-lacivertliler Mesut Özil'in 50. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti. Bu dakikadan itibaren baskısı artıran Alanya, 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl ile bulduğu gollerle skora dengeyi getirdi. Sarı-lacivertlilerde 78. dakikada ise Arda Güler sahneye çıktı. 17 yaşındaki genç yıldız attığı golle takımını 3-2 öne geçirirken, 90. dakikada Pelkas ile 90+4. dakikada Berisha'nın golleri skoru belirledi.