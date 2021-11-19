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Fenerbahçe derbi ateşini alevlendirdi! Taraftarlar videoyu beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika

Fenerbahçe derbi ateşini alevlendirdi! Taraftarlar videoyu beğeni yağmuruna tuttu

19.11.2021 21:58

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Zirvenin oldukça gerisinde kalan sarı-lacivertliler derbi ateşini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla harladı. Taraftara büyük bir heyecan yaşatan videoya beğeni yağmuruna tutuldu.

Süper Lig'de son 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak dev derbide Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler kritik maç öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı.

KISA SÜREDE BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Futbolcuların antrenmandan görüntülerini müzik eşliğinde paylaşan Fenerbahçe sosyal medya hesabı, taraftarı mest etti. Kısa sürede binlerce etkileşim alan videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.

Fenerbahçe derbi ateşini yaktı! Videoyu izleyen taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor
Fenerbahçe derbi ateşini alevlendirdi! Taraftarlar videoyu beğeni yağmuruna tuttu

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe derbi ateşini alevlendirdi! Taraftarlar videoyu beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe derbi ateşini alevlendirdi! Taraftarlar videoyu beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika
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