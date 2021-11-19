Süper Lig'de son 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak dev derbide Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler kritik maç öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı.
Futbolcuların antrenmandan görüntülerini müzik eşliğinde paylaşan Fenerbahçe sosyal medya hesabı, taraftarı mest etti. Kısa sürede binlerce etkileşim alan videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe derbi ateşini alevlendirdi! Taraftarlar videoyu beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika Spor