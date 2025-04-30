Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık programlarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenman daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların pas çalışmasıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL