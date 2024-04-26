Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Kadroda bulunan 4 futbolcu maçta yer almayacak.

26.04.2024 20:16  Güncelleme: 20:19
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

4 futbolcu kadroda yok

Öte yandan tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolculardan Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile geçtiğimiz günlerde antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen Demir Ege Tıknaz, Fenerbahçe maçında kadroda yer almayacak.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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