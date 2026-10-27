Fenerbahçe, derbide futbolcularına yapılan saldırılara disiplin yaptırımı istedi - Son Dakika
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Fenerbahçe, derbide futbolcularına yapılan saldırılara disiplin yaptırımı istedi

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Fenerbahçe, derbide futbolcularına yapılan saldırılara disiplin yaptırımı istedi
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinde futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları kınadı ve olayların eksiksiz incelenmesini talep etti. Açıklamada, sorumlulara hiçbir ayrım gözetilmeden disiplin yaptırımı uygulanması istendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray ile oynanan ve 2-1 kaybedilen zorlu derbinin ardından yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

''SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ''

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz." denildi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.”

Kaynak: DHA
GalatasarayFenerbahçeGüncelSporSon Dakika

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