Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu

Kendisini karşılayan valiyi es geçen albayla ilgili MSB'den açıklama geldi

Vodafone Park'ta oynanacak sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda tüm kafile galibiyet yemini etti.

"FENERBAHÇE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERECEĞİZ"

Sporx'te yer alan habere göre, Valerien Ismael'in öğrencileri, teknik ekiple yapılan son konuşmada derbiyi kazanma sözü verdi. Futbolcular, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz" ifadesini kullandı.

PRİM ALACAKLAR

Öte yandan her bir Beşiktaşlı futbolcu, Fenerbahçe derbisinin kazanılması durumunda 150 bin lira prim alacak.