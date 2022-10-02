Vodafone Park'ta oynanacak sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda tüm kafile galibiyet yemini etti.
Sporx'te yer alan habere göre, Valerien Ismael'in öğrencileri, teknik ekiple yapılan son konuşmada derbiyi kazanma sözü verdi. Futbolcular, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz" ifadesini kullandı.
Öte yandan her bir Beşiktaşlı futbolcu, Fenerbahçe derbisinin kazanılması durumunda 150 bin lira prim alacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu - Son Dakika