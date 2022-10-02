Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu

02.10.2022 16:14

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi son toplantıda, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz" şeklinde galibiyet sözü verdi. Mücadeleyi kazanmaları durumunda her bir Beşiktaşlı futbolcu 150 bin lira prim alacak.

Vodafone Park'ta oynanacak sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda tüm kafile galibiyet yemini etti.

"FENERBAHÇE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERECEĞİZ"

Sporx'te yer alan habere göre, Valerien Ismael'in öğrencileri, teknik ekiple yapılan son konuşmada derbiyi kazanma sözü verdi. Futbolcular, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz" ifadesini kullandı.

PRİM ALACAKLAR

Öte yandan her bir Beşiktaşlı futbolcu, Fenerbahçe derbisinin kazanılması durumunda 150 bin lira prim alacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu - Son Dakika
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