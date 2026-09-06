Fenerbahçe derbisini kaybetti; İsmail Kartal mağlubiyetin sorumlusu olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe derbisini kaybetti; İsmail Kartal mağlubiyetin sorumlusu olduğunu açıkladı

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada beklentilerin altında kaldıklarını belirterek, 'Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim' dedi ve hakem kararlarına da tepki gösterdi.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Sorumluluğu üzerimize alıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren İsmail Kartal, "Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Bizi üzen konu, kendi evimizde taraftarlarımıza iyi bir futbol izlettiremedik ve kaybettik. Bundan hep birlikte ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız" diye konuştu.

'KAYBETTİĞİMİZ TOPLARDA RAKİP POZİSYON ÜRETTİ'

Topa yeterince sahip olamadıklarını dile getiren İsmail Kartal, "Bu bizim en önemli silahlarımızdan biri. Bugün bunu yeterince yapamadık. Oyun daha çok geçiş oyununa döndü. Sürekli uzun oynadık ve kaybettiğimiz topların ardından rakibimiz üzerimize gelerek pozisyonlar üretti. Bence sorun buydu" ifadelerini kullandı.

'BU AKŞAMKİYLE BERABER VERİLMEYEN 4'ÜNCÜ PENALTI'

Hakem kararlarına yönelik soruyu yanıtlayan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Dört haftadır ligde mücadele ediyoruz. Dört haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu ve lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini görüyoruz. Bu akşamki birlikte verilmeyen dördüncü penaltımız oldu. Hakemin takdir hakları, sahadaki davranışları ve verdiği kararlarla ilgili değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum. İkinci yarıda maçı kazanmak için Kerem'i 10 numara, ikinci forvet gibi oynattık. Orada kaptırdığımız toplarla, topların ardından, geri dönüşlerde biraz zayıf kaldık ve maalesef ikinci golü yedik. Bu mağlubiyetin sorumlusu biziz. Bundan ders çıkarıp önümüze bakacağız" diye konuştu.

Fiziksel olarak genel anlamda iyi durumda olduklarını söyleyen İsmail Kartal derbi özelinde ise, "Bugün ne fiziksel anlamda ne de taktiksel anlamda iyi değildik" değerlendirmesi yaptı.

'KARARI YÖNETİMLE BİRLİKTE ALDIK'

Nelson Semedo'nun takımda tutulup Anderson Talisca'nın gönderilmesine yönelik tutumu ve süreçte yönetimle diyaloğu sorulan İsmail Kartal, "Transfer komitemiz yaz transfer döneminde çalışmalarını yaptı. Tabi ki oyuncularla ilgili bizim de fikrimiz alındı. Yönetimle birlikte bu kararları aldık" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe derbisini kaybetti; İsmail Kartal mağlubiyetin sorumlusu olduğunu açıkladı - Son Dakika

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