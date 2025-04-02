Fenerbahçe Derbiye Yoğun İlgi Gösterdi

- Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.