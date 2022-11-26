Cem Yılmaz'ın Aziz Yıldırım anısı dinleyenleri kahkahaya boğdu

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Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da bilinen Cem Yılmaz, Fenerbahçe Derneği'nin 30. Yıl gecesinde sahneye çıktı. Ünlü komedyenin burada anlattığı Aziz Yıldırım ve tribün anısı büyük alkış aldı.

"MAÇLARDA GÖREMİYORUM SENİ"

Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemin bir kısmında maçları kaçırdığını belirten Cem Yılmaz, Yıldırım'ın kendisine, "Sen ne yapıyorsun, maçlarda göremiyorum seni" dediğini belirtti. Yılmaz'ın bilet alamadığı için maçları gelemediğini söylemesi üzerine ise Yıldırım'ın hemen bilet ayarladığını ifade etti.

"KALE ARKASINDA AŞIRI COŞKU VAR"

Yaşananların devamını anlatan Yılmaz'ın, "Bilet geldi, bir baktım kale arkası. Büyük bir mutlulukla gittim. Kale arkasında aşırı coşku var. Baktım ki bu elit toplulukla bir müddet sonra ilk golü ben yiyeceğim, dedim ki ben maratona gideyim." demesi salonu kahkahaya boğdu.