Fenerbahçe Desteği Değerlendirildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Desteği Değerlendirildi

Acun Ilıcalı, Rizespor zaferinde taraftar desteğinin önemini vurguladı ve kayıplarını anımsattı.

02.02.2025 23:31
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Çaykur Rizespor müsabakasındaki geri dönüşte taraftarların desteğine dikkat çekerek, "İki gol yemesine rağmen taraftarın hiçbir zaman desteği bırakmaması, takımın arkasında olması çok değerli. Futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bugün yenilen 2 golden sonra maçın sonuna kadar takip edip başarıya ulaştırmaları inancımızı daha da artırdı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe camiası için çok önemli iki ismi kaybettiklerine değinerek sözlerine başladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli ile eski futbolcu Ogün Altıparmak'a rahmet dileyen Ilıcalı, "Ogün ağabeyimiz camiamızın efsane ismidir. Yaşı büyük olanlar için bir örnek kişidir. Hep kalbimizde yaşayacak. Mehmet ağabey de, yakın dostum, çok şey paylaştığım biriydi. Kendisiyle yönetimde beraber çalışma şerefine ulaştım. Fenerbahçe için maddi manevi çok şeyini feda etmiş biridir. Başkanımızın da çok yakın dostudur. Onu kaybetmiş olmak bizim için çok üzücü oldu. Acımızı paylaşan tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Rizespor'a pankartımızı taşıdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Acımıza ortak oldular. Büyük bir içerisinde takımlar ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de bazı durumlar, gerilimler yaşıyoruz. Böyle durumlarda anlıyoruz ki insanın hayatından daha değerli bir şey yok. Allah bize böyle durumlarda gerçekleri gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların desteğinin altını çizen Ilıcalı, "Taraftarımız bugün bir hikaye daha yazdı. Stadımızdaki sesin her seferinde daha çok artması, Fenerbahçelilerin başarıya inanması, bunlar çok güzel şeyler. İnsan gurur duyuyor. İki gol yemesine rağmen taraftarın hiçbir zaman desteği bırakmaması, takımın arkasında olması çok değerli. Futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bugün yenilen 2 golden sonra maçın sonuna kadar takip edip başarıya ulaştırmaları inancımızı daha da artırdı. Taraftarlarımızın, futbolcularımızın arkasında 12. adam olmaları; futbolcularımız da bu konuda inancın yeni bir hikayesini yazması, 2 haftada 2 geri dönüş güzel şeyler. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili sorulan soruya Ilıcalı, "Şu anda ne transferle ilgili konuşmak istiyorum. Ne de teknik bir analiz yapmak istiyorum" yanıtını verdi.

"Yabancı VAR adalet demektir"

Hakem tartışmalarıyla ilgili soruya Acun Ilıcalı, "Bugün baktığınız zaman hakem tartışılıyor, onu da anlamış değilim. 'Ne oldu' diyorsanız, ben bir şey bulamadım. Akşam oturunca izleyeceğim; hakemin sürekli olarak polemik olarak ortaya konmasını anlayamıyorum. Bunlar herhalde adet oldu. Bizim geçen sene futbolcumuz İngilizce kelime kullandığı için maçtan atıldı. Bugün aynı şey oldu. Futbolcu kendi itiraf etti. Demek ki her takımdan atılabiliyormuş. Bunun ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Kırmızı kartı futbolcu haklı diye kendisi yazmış. Alıştığımız bir şey. Çirkin bir açıklama ile muhatap olduk. Yıllardır Türk futbolunda ayrıcalık yaşayanların, adalet gelmesine, yabancı VAR demek 'adalet' demektir. Adalet hataların ve doğru kararların eşit olarak dağılmasıdır. Hatalar yabancı VAR'dan önce eşit dağılmıyordu, şimdi her türlü hata olsa da, olmasa da yabancı olduğu için karşı gelmeyi anlayamıyorum. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediniz. Yabancı VAR geldi, şimdi bu duruma sataşıyorsunuz. Adalet değil, ayrıcalık istiyoruz. Lehimize de hata olmasın, aleyhimize de hata olmasın. Hatalar eşit dağılsın. Konuşmamın metnini bile değiştiriyorlar" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Desteği Değerlendirildi - Son Dakika

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