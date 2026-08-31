Fenerbahçe, Diego Carlos'a Parma ile görüşme izni verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Diego Carlos'a Parma ile görüşme izni verdi

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Fenerbahçe, Diego Carlos'un Parma ile transfer görüşmeleri için izin aldığını açıkladı.

FENERBAHÇE, 33 yaşındaki savunmacı Diego Carlos'a İtalyan ekibi Parma ile transfer görüşmesi gerçekleştirmesi için izin verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Diego Carlos'a Parma ile görüşme izni verdi - Son Dakika

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