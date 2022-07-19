Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

19.07.2022 11:05

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Polonya'da, Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Polonya'da, Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcular, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla saha ortasında Fenerbahçe bayrağı açarak objektiflere poz verdi. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kiev maçının taktik idmanı gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertiler, bugün öğle saatlerinde Polonya'ya gidecek.

(Muharrem Çam - Halit Arslan - İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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