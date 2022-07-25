Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

25.07.2022 13:34
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.

Dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, taktiksel hazırlıklarla günü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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