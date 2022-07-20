Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalıyor. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstleniyor.
Fenerbahçe'nin baskılı oyunu ilk yarıda gol getirmedi. İlk yarının dikkat çeken isimlerinden biri de Joshua King oldu. Yeni transfer King, kaleciyi engellemeye çalışırken sarı kart gördü. Gördüğü bu kart sosyal medyada 'gereksiz' olarak nitelendirildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı - Son Dakika