Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı

20.07.2022 21:47

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İlk yarıda yeni transferlerden Joshua King'in gördüğü sart kart ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "gereksiz" olarak nitelendirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalıyor. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstleniyor.

İLK YARI DA GOL SESİ YOK

Fenerbahçe'nin baskılı oyunu ilk yarıda gol getirmedi. İlk yarının dikkat çeken isimlerinden biri de Joshua King oldu. Yeni transfer King, kaleciyi engellemeye çalışırken sarı kart gördü. Gördüğü bu kart sosyal medyada 'gereksiz' olarak nitelendirildi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı - Son Dakika
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