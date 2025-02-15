Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı Başladı

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Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şekip Mosturoğlu: "Türk futbolunun yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Türk futbolundaki sorunlar ve çözümü hakkında görüşlerini aktararak, "Futbolda gözlerimizin önünde oynanan trajik bir tiyatro yıllardır aynı şekilde sergilenmeye devam ediyor. Bana göre Türk futbolundaki sorunların temelinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal yapısının sürekli şekilde sorunlar üretmesi, yıllar içerisinde giderilemeyerek, kronik hale gelen sorunların adil oyun düzenini bozmaktadır. Bu durum futbol ailesinin kurumsal güven eksikliği duymasını neden olmaktadır. Futbolumuzun bozulan ve eksilen yapısı, modern şartların gerektirdiği şekilde yenilenmediği, en önemlisi yıllar içerisinde kaybolan güven yeniden tesis edilmediği sürece Türk futbolunda güvenden ve adil oyundan söz edilemeyecektir. Bana göre sorun kişilerde değil, zaman içerisinde bozulan kurumsal yapısındadır. İsmi spor kamuoyunda olumsuz bir şekilde tartışılan kişiler de bozulmuş bu yapının sonucu olarak geçmiş Türkiye Futbol Federasyonu yönetimlerinde bulunabilmişlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugünkü kurumsal yapısında reform boyutlarda esaslı bir değişim olmadığı sürece sadece futbolu yöneten ya da yönetmiş kişilerin isimlerinin değişmesi Türk futbolundaki kronik sorunların çözümünü sağlayamayacaktır. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü dışında Türk futbolundaki sorunları çözmeye uğraşan, kurumsal yapıyı değiştirmeye çaba harcayan, çalışma yapan pek az kulüp vardır. TFF'nin seçim sistemi, genel kurul yapısı gibi genel sorunlar değişmeden, futbolun kronikleşmiş problemleri asla mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu yapay zekayla yapılan hakem atamalarıyla ilgili ise, "Bugünkü veri toplama süreci değişmeden, yapay zekayla yapılan hakem atamaları, sadece atamaları yapanları sorumlu tutanları matuf, göstermelik atama olarak kalacaktır. Yapay zeka ile atama sistemi sadece atamaları yapanları kurtarmaya, bugünkü adil olmayan düzeni sürdürmeye yarayacaktır. Bu ve benzeri sorunları çözümü için Türk futbolunun yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır. Yeniden yapılandırmanın ardından sistem kusursuz şekilde çalışmaya başlayıp, federasyonca ve uluslararası kurumlarca belirlenmiş yeni kurallar, eksiksiz uygulandığında kişisel yarardan ziyade toplam yarar ön planda tutulduğunda, herkesçe arzulanan kurumsal düzen sağlanmış olacaktır. Her sezon milyarlarca liranın sarf edildiği, her türlü maddi manevi fedakarlığın yapıldığı, sporcuların büyük emeklerinin sağlandığı alanda sportif başarının adil oyun düzeninde ve sahada kazanıldığı gerekmektedir" diye konuştu. - İSTANBUL