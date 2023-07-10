Transferde elini çabuk tutan Fenerbahçe, iki futbolcuyu daha renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı stoper Alexander Djiku, sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçti. Ganalı futbolcunun dışında savunmaya bir takviye daha yapmayı düşünen Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimali yüksek. 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ganalı savunmacı, yıllık 1.7 milyon euro kazanacak.
Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Umut Nayir'i de sağlık kontrolünden geçirdi. 30 yaşındaki santrfor kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere resmi imzayı atacak. Milli futbolcu geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Ümraniyespor'da 31 maça çıktı ve 17 gol-3 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den bir santrafor, bir stoper transferi! Sağlık kontrolünden geçtiler, imza çok yakın - Son Dakika