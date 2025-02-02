Fenerbahçe Dramadan Galip Ayrıldı

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(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında, Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 22'nci hafta maçında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmada Rizespor 6 ve 13. dakikada Ali Sowe'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Çaykur Rizespor İbrahim Olawoyin'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltı vuruşunu gole çevirmesi ile farkı 1'e indiren golü buldu. Devreye 2-1 Rizespor üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda 78. dakikada Çaykur Rizespor'da Rachıd Ghezzal kırmızı kart gördü. Karadeniz temsilcisi, sahada 9 kişi kaldığı anda Edin Dzeko 79. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 89. dakikasında ise Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Yusuf en-Nesyri attığı golle Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Fenerbahçe 3 puanı 3 golle alarak haftayı kapattı.