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Fenerbahçe: "Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma... - Son Dakika
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Fenerbahçe: "Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma...

Fenerbahçe: "Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe: "Edin Dzeko\'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma...
19.12.2023 - 12:56,
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Fenerbahçe, tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı sonrası çekilen MR sonucunda sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Sarı-laciverli kulüp, yıldız oyuncunun tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli Bosnalı futbolcusu Edin Dzeko'nun geçtiğimiz gün antrenman sonrası yaşadığı ağrı nedeniyle çekilen MR sonucuyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Fenerbahçe, Edin Dzeko, Ataşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

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