Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertlilerin, 37 yaşındaki futbolcuyu 48 saat içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna-Hersekli golcüye senelik senelik 4.5 milyon euro maaş vermesi bekleniyor.
Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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