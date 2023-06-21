Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona çok yakın - Son Dakika
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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona çok yakın

21.06.2023 10:27

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bosna-Hersekli golcüye senelik 4.5 milyon euro maaş vermesi bekleniyor. Resmi açıklamanın 48 saat içinde yapılması bekleniyor. Geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıkan Dzeko, 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertlilerin, 37 yaşındaki futbolcuyu 48 saat içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna-Hersekli golcüye senelik senelik 4.5 milyon euro maaş vermesi bekleniyor.

19 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona çok yakın - Son Dakika
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