Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Göztepe'ye kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Göztepe'ye kiraladı

03.08.2022 19:22
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Göztepe'ye kiraladı

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını ve oyuncunun 2022-2023 sezonu için Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını ve oyuncunun 2022-2023 sezonu için Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır. Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır. İmzada Futbol Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Özaktaç da hazır bulunmuştur. Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyecektir" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Göztepe'ye kiraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 19:22:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Göztepe'ye kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement